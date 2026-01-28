Mina Clavero: secuestran dólares tras un allanamiento

Personal de la Brigada de Investigaciones realizó este martes por la tarde un allanamiento en una vivienda del barrio Las Flores, en la localidad de Mina Clavero, en el marco de una causa por un hecho de hurto ocurrido días atrás.

El procedimiento fue llevado a cabo luego de diversas averiguaciones relacionadas con el robo denunciado, y permitió el secuestro de una importante cantidad de billetes de dólares estadounidenses, además de otros elementos considerados de interés para la investigación.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que continúa con las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y el origen del dinero incautado.