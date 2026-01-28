Murió un trabajador tras caer desde altura en Arroyito

Arroyito. Un trágico accidente laboral ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Arroyito, donde un hombre de 56 años perdió la vida luego de caer desde altura mientras realizaba tareas en una fábrica.

Por causas que aún se investigan, el trabajador sufrió una grave caída que le provocó lesiones de extrema gravedad. Fue trasladado de urgencia a la clínica Serem, donde pese a los esfuerzos médicos se constató su fallecimiento.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Feria de Las Varillas, a cargo de la Dra. Cecilia Dupraz, que investiga las circunstancias en las que se produjo el fatal accidente laboral.