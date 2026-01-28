Noche de violencia en Córdoba: un hombre causó daños a cuatro vehículos

Anoche, en barrio Santa Isabel 1.ª Sección, un hombre mayor protagonizó un episodio de violencia familiar que derivó en daños materiales. Según se informó, el conductor rompió ventanillas y parabrisas de cuatro automóviles estacionados en la zona.

Efectivos policiales intervinieron tras el aviso de vecinos y lograron controlarlo en el lugar. El hombre fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia. Durante el procedimiento, se secuestraron elementos vinculados a los destrozos.