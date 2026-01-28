Noche de violencia en Córdoba: un hombre causó daños a cuatro vehículos

Noche de violencia en Córdoba: un hombre causó daños a cuatro vehículosUn hombre mayor fue reducido luego de provocar destrozos en varios vehículos durante un episodio de violencia en la vía pública.
Anoche, en barrio Santa Isabel 1.ª Sección, un hombre mayor protagonizó un episodio de violencia familiar que derivó en daños materiales. Según se informó, el conductor rompió ventanillas y parabrisas de cuatro automóviles estacionados en la zona.
Efectivos policiales intervinieron tras el aviso de vecinos y lograron controlarlo en el lugar. El hombre fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia. Durante el procedimiento, se secuestraron elementos vinculados a los destrozos.