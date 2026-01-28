Patrullajes de la FPA en Villa Nueva terminaron con un detenido

En el marco del plan preventivo impulsado por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron patrullajes antinarcóticos en la ciudad de Villa Nueva, que culminaron con la aprehensión de un hombre mayor de edad.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Córdoba y 25 de Mayo, donde un motociclista intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial. La huida fue interceptada por los oficiales en calle Marcelo T. de Alvear al 300, donde se concretó el secuestro del rodado y la detención del sujeto.

Posteriormente, las actuaciones fueron remitidas a la sede judicial interviniente, que dispuso el traslado del detenido y de los elementos secuestrados a la Comisaría de Villa María, en el marco de una causa por resistencia a la autoridad, según lo establecido en el artículo 239 del Código Penal Argentino.

Desde la FPA indicaron que estos operativos forman parte de un despliegue preventivo destinado a reforzar la seguridad y detectar maniobras vinculadas al narcomenudeo en distintos puntos de la provincia de Córdoba.