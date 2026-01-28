Rescate en Cuesta Blanca: un hombre cayó desde una altura en el río

Esta tarde, en la zona del río San Antonio, a la altura de Cuesta Blanca, se llevó a cabo un rescate de persona luego de que un hombre mayor cayera desde una altura y sufriera lesiones en distintas partes del cuerpo.

Tras el aviso, Bomberos de Icho Cruz ingresaron al sector y logró alcanzar al hombre, que se encontraba en un área de difícil acceso. El traslado se realizó por el río, con apoyo de las canoas de Cuesta Blanca, hasta el puerto, donde aguardaba personal del servicio de emergencias.

Una vez evaluado en el lugar, el hombre fue derivado al Hospital Domingo Funes para controles médicos. En el operativo trabajaron el Servicio de Emergencias Punilla Sur, personal de la Cooperativa de Canoas de Cuesta Blanca y bomberos voluntarios.