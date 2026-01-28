Un naranjita intentó agredir a un conductor y terminó detenido

Un naranjita fue detenido este martes en barrio Nueva Córdoba tras intentar agredir a un conductor que se negó a pagarle por el supuesto cuidado de su auto.

Según se informó, el conflicto comenzó en la vía pública cuando el automovilista estacionó y rechazó el pedido de dinero. La discusión fue subiendo de tono hasta que el cuidacoches intentó atacar al conductor, lo que motivó la intervención policial.

Efectivos que patrullaban la zona intervinieron rápidamente, redujeron al hombre y lo trasladaron a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

El hecho se dio en un sector de alto tránsito vehicular y peatonal, donde este tipo de situaciones se repiten con frecuencia y suelen generar tensión entre conductores y naranjitas.