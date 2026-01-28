Una joven quedó atrapada en un techo al intentar salvar a su gato

Anoche, en barrio Centro, una joven de 24 años quedó atrapada en el techo de un edificio cuando intentó rescatar a su gato, que se había desplazado por una zona de riesgo.

Ante el pedido de ayuda, efectivos del DUAR llegaron al lugar y montaron un operativo nocturno para alcanzar a la mujer. Mediante maniobras específicas, lograron asegurarla y concretar la bajada tanto de la joven como del animal, sin que se produjeran incidentes durante la maniobra.

Una vez finalizado el rescate, ambos fueron asistidos en el lugar por personal interviniente y no presentaban lesiones.