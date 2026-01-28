Una mujer cayó en un balneario de Mina Clavero y debió ser rescatada

Una mujer de 58 años resultó lesionada esta mañana tras caer en una zona rocosa del balneario Nido del Águila, en Mina Clavero, lo que motivó la intervención del DUAR San Alberto.

Según se informó, la mujer sufrió una lesión en una pierna luego del impacto, por lo que fue asistida en el lugar por personal especializado. Con apoyo de guardavidas, fue inmovilizada y trasladada en camilla, mientras se organizaba un corredor sanitario para permitir su posterior atención médica.

El operativo se desarrolló en un sector de difícil acceso, caracterizado por formaciones rocosas, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad durante el traslado.