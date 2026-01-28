Valle Hermoso intensifica los controles vehiculares en la Ruta 38

Personal de Inspección General y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Valle Hermoso, con el acompañamiento de efectivos de la Policía de la URD Punilla Norte, llevó adelante un operativo preventivo de control vehicular sobre la Ruta Nacional 38.

Durante el procedimiento se solicitó la documentación obligatoria a conductores y se verificó el cumplimiento de las medidas de seguridad vial, con el objetivo de prevenir accidentes y reforzar el cuidado de quienes transitan por la zona.

Como resultado del operativo, se controlaron 17 automóviles y 15 motocicletas, se identificó a un total de 30 personas y se labraron dos actas por infracciones detectadas.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de acciones conjuntas, que buscan fortalecer la prevención y promover una circulación más segura, y anticiparon que los controles continuarán realizándose en distintos puntos de la localidad.