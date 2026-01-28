Valle Hermoso realizó un operativo en Ruta 38 con más de 30 controles

La Municipalidad de Valle Hermoso llevó adelante un operativo de control vehicular sobre la Ruta 38, con participación de personal de Inspección General y Seguridad Ciudadana y el acompañamiento de la Policía de la URD Punilla Norte.

Durante el procedimiento se solicitó la documentación obligatoria y se verificaron las condiciones de seguridad vial de los vehículos que circulaban por el sector, en el marco de acciones preventivas para reducir riesgos en la ruta.

Según el balance oficial, fueron controlados 17 autos y 15 motos, con un total de 30 personas identificadas. Como resultado de las irregularidades detectadas, se labraron dos actas.

El operativo formó parte de una serie de controles que se vienen realizando en distintos puntos de la localidad y sobre corredores viales de alto tránsito.