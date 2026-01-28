Volcó un móvil de Policía Ambiental en la recta de Las Tapias

Un móvil de la Policía Ambiental volcó esta tarde mientras circulaba por la recta de Las Tapias, en el departamento San Javier, lo que generó la intervención inmediata de bomberos y personal policial.

Por causas que se investigan, el vehículo perdió estabilidad y terminó volcado sobre la calzada. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios y efectivos policiales, quienes aseguraron la zona y asistieron al personal involucrado.

Como consecuencia del siniestro, el móvil sufrió daños materiales. El personal de Policía Ambiental que se trasladaba en el vehículo no presentó lesiones y se encontraba en buen estado de salud, según se informó de manera oficial.