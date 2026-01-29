Alerta por incendio en el Nuevo Shopping de Carlos Paz

Esta tarde de jueves, alrededor de las 16:28, se registró una alerta por incendio en el Nuevo Shopping WO de Carlos Paz, luego de que saliera humo desde el sector de tableros eléctricos, del lado de calle Orgaz.

De acuerdo con la información confirmada, se trató de un principio de incendio que fue controlado con rapidez por personal del shopping, mediante el uso de matafuegos. No se observaron llamas abiertas, solo humo concentrado en el área.

Hasta el lugar se acercó personal del Escuadrón Motorizado Enduro para consultar si era necesaria alguna colaboración, aunque no fue requerida intervención, ya que la situación se encontraba controlada.

Al momento no hay bomberos trabajando en el sitio y no se reportaron personas heridas. El sector permanece bajo monitoreo preventivo mientras se revisan los tableros eléctricos involucrados.

.

.