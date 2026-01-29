Carlos Paz: Denuncian que les robaron el perro y lo buscan desesperadamente

Una familia del barrio Sol y Río de Villa Carlos Paz denunció que les robaron el perro y lo buscan desesperadamente. El hecho habría sucedido el miércoles pasado en horas de la tarde, se llama «Rocky» y es un ejemplar de raza Dachshund.

Según contaron a EL DIARIO, las cámaras de seguridad de la zona muestran al animal en poder de una mujer y tres niños.

«Lo estamos buscando por todos lados, sucedió en barrio Sol y Río. «Rocky» es la mascota de mis sobrinos, por lo que estuvimos viendo en la cámaras de los vecinos se lo llevaron hacia la zona del Polideportivo. Es muy juguetón, se acercó a la familia y lo cargaron y se lo llevaron»; relataron.

«Rocky» es la mascota de dos niños de 5 y 7 años, quienes se encuentran conmovidos por su desaparición.