Choque de madrugada en Villa General Belgrano obligó a un rescate

Un accidente vehicular se registró esta madrugada sobre la Ruta S271, a la altura del barrio Cuatro Horizontes, en Villa General Belgrano. El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 y obligó a un rápido despliegue de los servicios de emergencia.

Al llegar al lugar, bomberos voluntarios trabajaron junto al servicio de emergencias médicas para liberar a una persona mayor que había quedado atrapada dentro del vehículo involucrado. Tras ser rescatada, fue trasladada para su atención médica.

Luego del operativo sanitario, el rodado fue removido y llevado a un sector seguro para despejar la calzada. En el lugar también intervinieron personal de Tránsito y Policía de Villa General Belgrano, colaborando con la asistencia y el ordenamiento del tránsito.