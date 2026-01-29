Choque en pleno centro de Carlos Paz dejó un motociclista herido

Un accidente de tránsito se registró esta tarde, alrededor de las 16.20, en la intersección de calles Sarmiento y Pasaje Rodin de Carlos Paz y dejó como saldo un motociclista con lesiones.

Por causas que se investigan, una camioneta Nissan Frontier, conducida por un hombre de 35 años, impactó contra una motocicleta Rouser 200 en la que circulaba un hombre de 31 años. Como consecuencia del golpe, el conductor de la moto sufrió un traumatismo en la pierna derecha y escoriaciones leves en un brazo.

Personal del Escuadrón Motorizado Enduro llegó al lugar y solicitó asistencia médica. El motociclista fue trasladado al Hospital Municipal para una mejor evaluación de las lesiones.

Ambos vehículos fueron retirados del lugar y quedaron a disposición de la fiscalía de turno mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.