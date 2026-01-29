Choque fatal en la Ruta 10: murió una motociclista en Oliva

Una tragedia vial se registró esta mañana sobre la Ruta Provincial 10, en el acceso Este a la ciudad de Oliva, a unos dos kilómetros del puente de la autopista Córdoba–Rosario, dentro del departamento Tercero Arriba.

Por causas que se investigan, un camión Fiat Iveco y una motocicleta Honda Wave chocaron en ese sector de la ruta. Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto, una mujer de 27 años, murió en el lugar.

Personal de emergencias constató el fallecimiento y se dio intervención a las autoridades judiciales para avanzar con las actuaciones correspondientes. El tránsito en la zona se vio afectado mientras se realizaban las tareas en el lugar.