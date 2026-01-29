Colinas despide a Vilma Agüero: “entregó su tiempo, su energía y su corazón”

Barrio Colinas atraviesa horas de profundo pesar tras el fallecimiento de Vilma Agüero, histórica vecinalista y expresidenta del Centro Vecinal, reconocida por su compromiso sostenido con el desarrollo social y comunitario del sector oeste de Villa Carlos Paz.

Vilma Agüero tuvo una participación activa durante años en la vida barrial, encabezando reclamos, impulsando proyectos y acompañando a vecinos en distintas gestiones vinculadas a servicios, infraestructura y organización comunitaria. Su figura estuvo estrechamente asociada a una etapa de crecimiento del barrio y a una forma de trabajo basada en la cercanía y el compromiso cotidiano.

Noticias Relacionadas Dolor en Carlos Paz por la muerte de una histórica vecina de Colinas

En los últimos días, Agüero se encontraba internada en la ciudad de Córdoba, atravesando una dura enfermedad. Su estado de salud había motivado una cadena de oración y múltiples expresiones de acompañamiento en redes sociales, reflejo del vínculo que había construido con la comunidad. Finalmente, su fallecimiento fue confirmado en las últimas horas, generando un fuerte impacto en Colinas.

Desde la comisión vecinal Colinas Avanza la despidieron con palabras sentidas: “Vilma fue una vecinalista incansable, que entregó su tiempo, su energía y su corazón para ver crecer y mejorar a nuestro querido barrio”. También la definieron como “una mujer luchadora y soñadora, siempre dispuesta a escuchar, a acompañar y a trabajar por el bien común”.

La actual comisión destacó además que su legado continúa vigente: “Somos continuidad de una gestión marcada por su impronta, su esfuerzo y su amor por el barrio. Su legado sigue vivo en cada logro alcanzado y en cada sueño que aún queda por cumplir”.

El fallecimiento de Vilma Agüero provocó numerosas muestras de afecto y reconocimiento por parte de vecinos, referentes comunitarios y organizaciones sociales, que coincidieron en destacar su entrega, su humanidad y su rol clave en la historia reciente de barrio Colinas.