Crecida sorpresiva: rescataron a un niño atrapado en el río de Agua de Oro

Un niño de 10 años fue rescatado este miércoles por la tarde luego de quedar atrapado en el centro del río durante una creciente en la localidad de Agua de Oro, en la zona de Sierras Chicas.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:55, sobre la costanera oeste, a la altura de calle Cabanillas, camino a Villa Cerro Azul. Según se informó, el menor se encontraba en el cauce cuando el nivel del agua comenzó a subir de manera repentina.

Efectivos policiales intervinieron rápidamente en el lugar y, con la colaboración de vecinos, lograron alcanzar al niño utilizando una soga para ponerlo a salvo. El operativo se desarrolló en pocos minutos y permitió retirarlo sin que sufriera lesiones.

El chico integra un contingente proveniente de la provincia de Santa Fe y pertenece al Club Atlético Trebolense. Al momento del episodio, se encontraba bajo la supervisión de un adulto responsable.

En el lugar también trabajaron efectivos del DUAR y personal de la guardia local, que acompañaron el procedimiento hasta su finalización.