Descubrieron marihuana en su casa: la vecina entregó todas las plantas

En el marco del programa Cordobeses en Alerta, efectivos policiales realizaron un procedimiento en barrio Nueva Córdoba Anexo que culminó con el secuestro de 17 plantas de marihuana y la detención de una mujer, tras la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

El hecho se registró cuando una unidad móvil se encontraba chequeando las medidas de seguridad de un domicilio de la zona. Durante el operativo, los efectivos observaron en el patio interno de la vivienda varias plantas que, por sus características, serían de marihuana, por lo que se solicitó la colaboración de personal especializado de la FPA.

Minutos después, la propietaria del inmueble se presentó en el lugar y realizó la entrega espontánea de la plantación. Tras la intervención del personal antidrogas, se confirmó el secuestro de 17 plantas de cannabis, de las cuales seis estaban plantadas en tierra y once en macetas.

El procedimiento quedó a disposición de la Unidad Judicial de Lucha contra el Narcotráfico, que ordenó la detención de la mujer y el avance de las actuaciones correspondientes.