Desobedeció una restricción, huyó y terminó detenido tras agredir a policías

Un hombre mayor fue detenido esta tarde en barrio Suncho Huayco, en Bialet Massé, tras desobedecer una restricción vigente, intentar darse a la fuga y agredir a personal policial que había sido alertado por la activación de un botón salva.

El hecho se registró alrededor de las 15.45, cuando efectivos policiales fueron comisionados a la intersección de calles Villa Gesell y Paraguay. Al llegar al lugar, observaron que un hombre salió corriendo de un inmueble e ingresó a una vivienda colindante, intentando evitar el control.

Al ser alcanzado, el hombre se resistió y arrojó golpes de puño contra los efectivos, por lo que fue reducido y trasladado a la dependencia policial local. La situación quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.