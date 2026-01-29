Detuvieron en Morteros a un joven acusado a un robo

Morteros. Un hombre de 25 años fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Morteros, sindicado de estar relacionado con un hecho de robo ocurrido días atrás. El procedimiento se llevó a cabo durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada sobre calle Ituzaingó al 1000.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso arribó al domicilio en el momento en que se desarrollaba el operativo y, al advertir la presencia de los efectivos, intentó darse a la fuga. Tras una breve persecución, fue interceptado y detenido en el patio de una vivienda cercana.

Durante la aprehensión, se le secuestró una mochila que contenía dos pistolones calibre 28. El detenido fue trasladado junto a los elementos incautados a la comisaría de Morteros, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Feria.