Detuvieron en Toledo a un hombre y recuperaron un camión robado en Santa Fe

En horas de la madrugada, personal de la Patrulla Rural Centro detuvo a un hombre de 59 años y recuperó un camión robado en la provincia de Santa Fe, durante un operativo realizado sobre la ruta nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 679, en jurisdicción de Toledo.

El procedimiento se activó luego de que la fuerza fuera alertada sobre la sustracción del vehículo. A partir de esa información, se montó un control preventivo que permitió interceptar un camión Scania G340, que circulaba en dirección a Córdoba.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron el camión, dos teléfonos celulares y documentación, y redujeron al conductor en el lugar.

Según se informó, el rodado había sido robado horas antes en la localidad de Ybarlucea, cuando su conductor fue sorprendido por varias personas, reducido y posteriormente abandonado en la zona de Tortugas, en territorio santafesino.

El hombre detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.