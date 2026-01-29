Detuvieron a un hombre armado durante el operativo por el partido de Belgrano

Una serie de allanamientos simultáneos se desarrolló en las últimas horas en Villa La Lonja y en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, en el marco de investigaciones por múltiples delitos. El despliegue estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales y derivó en una cantidad significativa de personas detenidas.

Según se informó, hasta el momento 29 personas quedaron detenidas en causas vinculadas a delitos contra la propiedad, robos calificados, violencia urbana e intrafamiliar, delitos contra la integridad sexual y distribución de material de abuso sexual infantil. Entre los detenidos, uno está señalado por un hecho de tentativa de homicidio.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron armas de fuego, inhibidores de señal y otros elementos relacionados con las causas que se encuentran bajo investigación. Los procedimientos se llevaron a cabo de manera simultánea en distintos sectores de la ciudad, como parte de una ofensiva coordinada contra distintas modalidades delictivas.

Las actuaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones a medida que avancen las investigaciones.