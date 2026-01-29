Dolor en Carlos Paz por la muerte de una histórica vecina de Colinas

Vilma Agüero, reconocida vecina de barrio Colinas y expresidenta del centro vecinal, falleció en las últimas horas luego de atravesar una dura enfermedad. La noticia fue confirmada este jueves por personas de su entorno cercano.

Agüero se encontraba internada en la ciudad de Córdoba, en estado reservado. En los días previos, su situación había generado una fuerte manifestación de acompañamiento en redes sociales, donde vecinos, instituciones y referentes comunitarios impulsaron una cadena de oración pidiendo por su recuperación.

Durante años, Vilma Agüero tuvo una participación activa en la vida social y comunitaria del Distrito Oeste de Villa Carlos Paz, con un fuerte compromiso con las problemáticas barriales y el trabajo vecinal, lo que la convirtió en una figura muy querida y respetada.

Su fallecimiento generó profundo pesar entre vecinos de Colinas y distintos sectores de la ciudad que la conocieron y compartieron su labor comunitaria.