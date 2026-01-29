Dos detenidos por intentar robar un vehículo en el Festival de Cosquín

Dos hombres de 40 y 45 años fueron detenidos esta madrugada luego de haber intentado robar un vehículo en el centro de Cosquín, en momentos en los que se desarrollaba una nueva nueva luna del Festival Nacional de Folclore. Fueron interceptados por el personal de la Brigada de Investigaciones y trascendió que uno de ellos contaba con pedido de captura.

El hecho se produjo en la intersección de las calles San Luis y Santa Fe y los sorprendieron cuando manipulaban un automóvil estacionado en la vía pública. Al advertir la presencia policial, los individuos intentaron darse a la fuga.

A las pocas cuadras, fueron aprehendidos durante un operativo cerrojo y se constató que llevaban una ganzúa (herramienta utilizada habitualmente para forzar cerraduras) entre sus prendas. Además, se verificó que el hombre de 40 años poseía una orden de captura activa por robo calificado por el uso de arma, solicitada por la Unidad Judicial N°12 de Córdoba.

Ambos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.