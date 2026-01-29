Dos hombres fueron detenidos tras robos a camionetas en Argüello

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas en barrio Silvano Funes, acusados de robar elementos de vehículos estacionados en barrio Argüello, en la ciudad de Córdoba. La intervención se concretó tras el aviso de vecinos que los sorprendieron mientras sustraían pertenencias de dos camionetas.

Según se informó, los hombres fueron vistos cuando se llevaban una valija y una rueda de auxilio, lo que motivó el llamado inmediato a la Policía. Con la colaboración de las cámaras del 911, los sospechosos fueron localizados y detenidos poco después.

Durante el operativo se recuperaron distintas pertenencias robadas, que quedaron a disposición de la causa mientras avanza la investigación para determinar si los detenidos están vinculados a otros hechos similares en la zona.