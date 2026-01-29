El Gobierno acordó declarar la Emergencia Ígnea por los incendios en el sur

País. A pocos días de que comiencen las sesiones extraordinarias en el Congreso, la Mesa Política de la Casa Rosada se reunió este jueves al mediodía en el despacho de Manuel Adorni y, durante una hora y media, trató los próximos pasos de la estrategia política para los proyectos políticos más importantes.

En ese contexto, uno de los principales temas que estaban fijados para la reunión era la posibilidad o no de incluir una Declaración de Emergencia Ígnea para ser tratado en breve en el Congreso. La iniciativa fue propuesta el martes por cinco gobernadores afectados por los incendios recientes y actuales.

Según Infobae, la decisión que se acordó por el momento es realizar cambios presupuestarios e incrementar partidas destinadas al combate del fuego a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el cual declarará la Emergencia Ígnea.

Todavía no se precisó cuándo podría hacerse efectivo. En el ala de los gobernadores patagónicos se esperaba que fuera mañana, mientras que un sector de la Casa Rosada marcaba que todavía debía definirse qué fondos se estaban dispuestos a ceder. La última vez que se declaró la Emergencia Ígnea fue a través del Decreto 2/2023 firmado por Alberto Fernández, el cual tuvo vigencia hasta el 13 de enero de 2024.