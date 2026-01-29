El Gobierno asignó casi $130 mil millones al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios

Hace casi cuatro meses que se registran incendios forestales, tanto contra la Cordillera de los Andes, en las provincias de la Patagonia, como en La Pampa, donde ya se quemaron más de 168.000 hectáreas. Recién esta semana el Ministerio de Seguridad emitió una resolución para asignar alrededor de $ 129.000 millones para las asociaciones de Bomberos Volutarios de todo el país.

Los Bomberos Voluntarios de la Patagonia se volvieron actores clave en la primera respuesta ante los incendios forestales, y la presencia de recursos de otras provincias -desde aviones hidrantes hasta personal de emergencia- logró subsanar, al menos por ahora, la falta de recursos de los gobiernos locales.

El Ministerio de Seguridad le asignó más de $ 100.810 millones a las 1.062 asociaciones de Bomberos Voluntarios que hay en todo el país, por lo que cada entidad recibirá un total de $ 94.924.971,75, como consta en la Resolución 91/2026, que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El dinero está pensado para "la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población", y su mantenimiento.

Además, la cartera que dirige Alejandra Monteoliva asignó $ 7.754 millones a repartir entre las entidades provinciales que nuclean a ese personal, como la Federación Neuquina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios o la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios.

También se verán beneficiadas las entidades de Salta, Corrientes, Jujuy, San Juan y las demás provincias -salvo Formosa- porque los incendios forestales son un tema recurrente en todas las esquinas del país.

En ese caso, la distribución de recursos se hará "en forma proporcional de acuerdo a la cantidad de las afiliadas informada por cada Federación Provincial".

También la Agencia Federal de Emergencias recibirá, a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, una partida extra de $ 2.584.880.009,64 para hacer frente a gastos como la fiscalización a las entidades, el establecimiento de centros regionales de control y la adquisición de equipamiento.

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios también recibirá, como ente de tercer grado, fondos extras por un total de $ 7.754.640.000, que serán "destinados exclusivamente a gastos de funcionamiento y desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios".

Los pagos se realizarán a medida que cada entidad presente sus rendiciones de cuentas ante la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios en los tiempos que ya fueron establecidos para el desembolso de subsidios previo a la crisis actual de incendios forestales.