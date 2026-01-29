El peor final: Una joven argentina apareció muerta en Los Ángeles

La joven argentina que estaba desaparecida en la ciudad norteamericana de Los Ángeles, Narela Barreto, fue encontrada sin vida en medio de una intensa búsqueda. La chica tenía 27 años, era oriunda de Capital Federal y había viajado a Estados Unidos con la intención de encontrar una nueva oportunidad laboral.

Barreto había sido vista por última vez el lunes pasado, cuando se habría subido a un vehículo con rumbo incierto.

En el último mensaje que le envió a su madre, el viernes pasado, le dijo que se iba «a trabajar». Algunos días después, el teléfono se apagó y desde entonces, nada se supo de ella. «El último que la vio fue un chico del edificio, que la vio tomarse un auto de una aplicación»; relató su prima, quien precisó que la joven era oriunda de Banfield, provincia de Buenos Aires.

Según se conoció, estaba en Estados Unidos desde junio del 2024, cuando viajó por el casamiento de una amiga y decidió quedarse. Supo desempeñarse como moza y antes de radicarse en el exterior, atendía un kiosco y trabajaba como traductora de inglés.

No trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias de la muerte y las autoridades continúan con las investigaciones.