Fueron por amenazas y hallaron armas de fuego en una vivienda de Córdoba

Lo que comenzó como una investigación por amenazas terminó esta madrugada con el hallazgo de varias armas dentro de una vivienda de barrio Betania.

Efectivos policiales llegaron al domicilio tras una denuncia concreta y, al ingresar, encontraron dos revólveres, una pistola, un pistolón, cartuchos y vainas servidas, además de correajes, una funda de chaleco balístico y ropa similar a la que usa la Policía.

En el lugar fueron llevados a la comisaría dos hombres de 21 y 39 años, quienes quedaron vinculados a la causa mientras avanza la investigación. Todo el material incautado fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.

El operativo permitió desactivar una situación que, según la pesquisa, tenía como eje amenazas previas y un acceso concreto a armas de fuego.