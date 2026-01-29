Hallan en una reconocida peluquería un vivero de marihuana durante un control policial

Un control de rutina realizado por la Policía en el marco del programa Cordobeses en Alerta derivó en un inesperado hallazgo: 28 plantas de marihuana en el patio de una reconocida peluquería del barrio Cerro de las Rosas, en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se inició cuando una unidad móvil realizaba un control preventivo en la zona. Durante la intervención, los efectivos advirtieron la presencia de varias plantas de cannabis sativa en un patio colindante a un domicilio comercial que funcionaba como peluquería, lo que motivó el inmediato aviso a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Al arribar al lugar, el personal especializado constató la existencia de 28 plantas de cannabis sativa, por lo que se dispuso la detención de la propietaria del inmueble y el secuestro de la plantación, además de un teléfono celular.

Desde la fuerza señalaron que la mujer contaba con un carnet habilitante para el autocultivo, aunque el mismo solo autoriza la tenencia de hasta cinco plantas, muy por debajo de la cantidad hallada durante el operativo.

El hecho volvió a poner en evidencia la importancia de los controles preventivos y del trabajo articulado entre la Policía y la FPA en distintos puntos de la ciudad.