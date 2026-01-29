Hallaron sin vida a un hombre sobre un kayak en el Dique Los Molinos

Potrero de Garay. Un hombre de 64 años fue hallado sin vida en las últimas horas sobre un kayak en el Dique Los Molinos, en la zona conocida como Costa del Lago, dentro de la jurisdicción de la localidad de Potrero de Garay.

El hallazgo fue realizado por personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), que acudió al lugar tras ser alertado por un transeúnte sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida.

Al arribar al sector, los rescatistas constataron que el hombre se encontraba sin signos vitales sobre la embarcación. La víctima era oriunda de la provincia de Buenos Aires.

Las causas del deceso aún no fueron determinadas y son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.