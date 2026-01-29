Huida, choque y amenazas a policías en barrio Colinas

Una violenta secuencia se registró este mediodía en barrio Colinas, en Carlos Paz, tras una persecución policial que incluyó maniobras peligrosas, un choque contra un efectivo y amenazas directas al personal policial.

El hecho comenzó alrededor de las 13.45, cuando personal del CAP Zona I observó una motocicleta Honda XR150 de color blanco, con dos ocupantes sin casco, realizando maniobras riesgosas por calle Roma. Al intentar realizar el control, los jóvenes se dieron a la fuga.

Durante el seguimiento controlado, los motociclistas encararon y chocaron a un efectivo policial, y continuaron la huida por calle Montecatini. A través del sistema de cámaras de seguridad, se logró identificar el ingreso de la moto y de dos personas de similares características a un domicilio ubicado en la esquina de Montecatini y Monte Everest.

Al llegar al lugar, una mujer manifestó no ser propietaria del rodado ni conocer a los jóvenes. Desde el patio de la vivienda, uno de ellos comenzó a insultar al personal policial y amenazó empuñando un elemento contundente similar a un hacha.

Ante la situación, el menor de edad fue trasladado a una dependencia policial y se procedió al secuestro de la motocicleta, quedando todo a disposición del magistrado interviniente mientras se avanza con las actuaciones judiciales correspondientes.