Humo en una cochera activó un operativo en el nuevo shopping Wo

Esta siesta se registró una situación de alarma en el nuevo shopping de Villa Carlos Paz, luego de que se detectara humo en el sector de tableros eléctricos ubicado en la zona del garaje, sobre calle Orgaz.

Según se informó, el inconveniente se originó en un tablero eléctrico y fue contenido rápidamente por personal del propio shopping mediante el uso de matafuegos. En ningún momento se observaron llamas abiertas, sino únicamente una acumulación de humo en el área.

Tras el aviso, se hicieron presentes efectivos del DUAR y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron una revisión preventiva de las instalaciones eléctricas y de seguridad para descartar riesgos y garantizar el normal funcionamiento del edificio.

Luego de los controles, se confirmó que no hubo personas afectadas y que el lugar quedó en condiciones de continuar con su actividad habitual.

