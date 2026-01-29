La Calera: detienen a una mujer por un robo ocurrido en El Diquecito

Una mujer fue detenida en las últimas horas en La Calera, en el marco de la investigación por un robo calificado ocurrido días atrás en la zona de El Diquecito. La causa ya contaba con dos hombres detenidos desde el pasado 12 de enero, señalados como los autores materiales del hecho.

Durante los procedimientos realizados en el marco de esta investigación, se secuestraron varios teléfonos celulares, una pistola y municiones, además de otros elementos considerados de interés para el avance de la causa.

La investigación continúa para determinar con precisión el grado de participación de cada una de las personas involucradas en el robo.