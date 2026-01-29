La familia de Tania desmintió la versión de Néstor Maldonado, el único imputado

La madre y la cuñada de Tania Suárez respaldaron la versión que brindó ante la justicia y cuestionaron el testimonio de Néstor Maldonado, el único detenido por la desaparición de la mujer que encontraron a orillas de un arroyo en La Cumbre. «Jamás dudamos de ella»; expresaron en diálogo con El Doce y se pronunció sobre la presunta relación.

Tania permanece internada con tratamiento psicológico en el Hospital San Roque y en su declaración oficial, afirmó que es «totalmente falso» que hubiese planificado su aparición en el norte de Punilla, que estuvo impedida de «tomar conciencia» de lo que estaba sucediendo y que no mantuvo contacto voluntario con su hija.

Nancy es su mamá y declaró a la prensa: «Ella es una persona de un corazón inmenso, trabajadora, servicial, buena hija. El que la conoce sabe cómo es Tania». «Yo confío en ella, todos confiamos en ella. De un principio jamás dudamos de ella»; agregó.

En el mismo sentido, su cuñada manifestó: «Se la juzgó muchísimo sin conocerla, sin esperar que ella declare. Se llevaron por lo que se dijo de un solo lado. Tania cuando tenía problemitas, pero que eran chiquitos, siempre acudía a la familia. Nunca estuvo sola. Se dijo que estaba peleada con la familia, cosa que es mentira. Hasta el día anterior estuvimos con ella merendando… todo lo que se dijo es mentira».

Antonella hizo énfasis es que «no es cierto» que la mujer atravesara problemas económicos graves y desmintió la palabra de Maldonado, quien declaró que se conocían desde el 2022. «Hasta donde nosotros sabíamos no se conocían. Se habló que tenían una supuesta relación y nosotros no hemos conocido ni hemos escuchado de él jamás»; reconoció.