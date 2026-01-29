Lucha por su vida la mujer que cayó desde la Torre Melos de Carlos Paz

Está internada en terapia intensiva
Lucha por su vida la mujer que cayó desde la Torre Melos de Carlos PazSufrió múltiples heridas y se encuentra en estado crítico en el Hospital Domingo Funes.
La mujer de 29 años que cayó al vacío desde la Torre Melos de Villa Carlos Paz, permanece internada en grave estado en el Hospital Domingo Funes y lucha por su vida. El martes pasado en horas de la noche fue trasladada en Código Rojo y trascendió que sufrió múltiples heridas internas a causa de la caída desde varios metros de altura.
Según pudo reconstruirse, por causas que se buscan determinar, se desplomó desde el piso 13 y golpeó su cuerpo contra el techo del Teatro Melos (ubicado en la base del edificio).
Un fuerte operativo de emergencias se desplegó para brindarle asistencia y tomó la intervención el personal policial, efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo, los bomberos voluntarios, Seguridad Urbana y el servicio de emergencias.
Al momento del hecho, la mujer se encontraba junto a su hija de aproximadamente tres años de edad.
El último parte médico arrojó que está con pronóstico reservado y conectada a un respirador.