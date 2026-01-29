Mega-operativo: Más de veinte detenidos y el secuestro de armas en Villa La Lonja

La Policía de Córdoba desplegó un mega-operativo en la ciudad de Córdoba que dejó casi treinta detenidos y el secuestro de armas, inhibidores y otros elementos vinculados varios delitos.

Según informaron las fuentes consultadas, los procedimientos se hicieron en Villa La Lonja y en otros sectores de la capital cordobesa y se logró la aprehensión de varios sospechosos acusados por delitos contra la propiedad, ataques sexuales y distribución de material de abuso sexual infantil.

El despliegue fue coordinado por la Dirección General de Investigaciones Criminales y trascendió que uno de los aprehendidos está relacionado con una tentativa de homicidio.