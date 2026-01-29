Operativos en Cosquín y otras localidades dejaron detenidos y caballos recuperados

Seis personas fueron detenidas durante operativos realizados en Cosquín y otras localidades del interior provincial, en el marco de investigaciones por robos, tentativa de robo de automotor, arrebatos en la vía pública y hechos de violencia familiar.

Durante las intervenciones se secuestraron un vehículo, cuatro armas de fuego, un aire comprimido, municiones, teléfonos celulares y una ganzúa, entre otros elementos considerados de interés para las distintas causas.

Además, tras tareas investigativas, la Policía logró recuperar tres caballos robados en cercanías de la Ruta Provincial 14, en el límite con la provincia de San Luis. Los animales fueron restituidos a su dueño.

Los procedimientos se llevaron adelante en Cosquín, Morteros, Las Higueras, Villa Sarmiento y James Craik, como parte de un despliegue coordinado en distintos puntos del territorio provincial.