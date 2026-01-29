Realizaron operativos de prevención de delitos en el noroeste de Punilla

Punilla. La Dirección Patrulla Rural Noroeste realizó hoy un operativo de saturación preventiva en distintos sectores rurales del departamento Punilla, con el objetivo de reforzar la seguridad y acompañar a la población rural.

El despliegue se desarrolló entre las 9:30 y las 13 horas y abarcó las localidades de Villa Giardino, La Cumbre y Huerta Grande, incluyendo la zona del Camino de los Artesanos. Durante el operativo se realizaron patrullajes intensivos, entrevistas a vecinos del sector rural, controles vehiculares y de personas, verificación de objetivos y controles volantes en distintos parajes.

La acción preventiva tuvo como finalidad prevenir hechos delictivos en general y fortalecer la presencia policial en áreas rurales, brindando mayor tranquilidad a los vecinos.

El operativo se llevó a cabo de manera conjunta con la Guardia Local de Villa Giardino y Huerta Grande, y contó con la participación de 20 efectivos, quienes fueron distribuidos estratégicamente en los distintos puntos del sector intervenido.

Desde la fuerza destacaron la importancia de este tipo de acciones coordinadas para reforzar la seguridad rural y mantener un contacto directo con la comunidad.