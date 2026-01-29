Parque Siquiman

Rescataron a una familia de turistas que fue atrapada por la creciente

Se desplegó un operativo de emergencia con participación del DUAR y la Departamental Punilla.
Sucesos
jueves, 29 de enero de 2026 · 09:10

Una familia oriunda de la Provincia de Buenos Aires fue rescatada ayer a la tarde en el balneario La Olla de Villa Parque Siquiman, luego de haber sido atrapada por la repentina creciente del río.

El hecho se produjo el miércoles pasado alrededor de las 17,30 horas y no lograban regresar por sus propios medios. Los turistas fueron asistidos por personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y efectivos de la Departamental Punilla.

Se desplegó un operativo de emergencia para socorrer a un hombre de 53 años y a sus hijos menores de edad de 11 y 5 años, quienes afortunadamente se encuentran en buen estado de salud y fuera de peligro.

