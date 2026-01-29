Un naranjita detenido y otro internado tras una pelea en el centro de Córdoba

Dos naranjitas protagonizaron un violento enfrentamiento en el centro de la ciudad de Córdoba que terminó con un detenido y un herido, quien debió ser trasladado hacia el Hospital de Urgencias. El hecho se registró el miércoles pasado en horas de la tarde en la calle Oncativo al 50 y provocó conmoción entre los vecinos.

Se desconoce qué motivó la brutal pelea entre los cuidacoches, de 34 y 36 años de edad.

Cuando el servicio de emergencias se hizo presente en el lugar, se constató que uno de ellos presentaba un traumatismo de cráneo y se procedió a la detención del otro sujeto. Asimismo, se secuestraron tres elementos de madera que habrían sido usados en la pelea.

En el caso, tomó intervención la justicia y se investigan los detalles del violento episodio.