Un trabajador cayó al vacío en una fábrica de Arroyito y perdió la vida

El hombre tenía 56 años y fue trasladado hacia una clínica privada, donde se constató su deceso.
jueves, 29 de enero de 2026 · 08:29

Un trabajador de 56 años perdió la vida tras haber sufrido un grave accidente en una fábrica de Arroyito. El hombre cayó al vacío, fue trasladado de urgencia a la Clínica Serem y murió a causas de las heridas sufridas.

El hecho se produjo el miércoles pasado en horas de la noche y se abrió una investigación para determinar qué sucedió.

Según pudo conocerse, la víctima cayó desde aproximadamente cuatro metros de altura.

La causa recayó en la Fiscalía de Instrucción de Feria de Las Varillas, a cargo de la doctora Cecilia Dupraz, quien ordenó una serie de pericias para determinar cómo se produjo el trágico episodio.

