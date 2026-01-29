Un turista argentino fue picado por una avispa y convulsionó en Uruguay

Un turista argentino fue picado por una avispa mientras nadaba en el mar y convulsionó en una conocida playa de Uruguay. El hombre tiene 50 años, fue recatado a tiempo por los guardavidas y fue trasladado en ambulancia al Sanatorio Cantegril, donde quedó internado bajo observación médica.

El hecho se produjo el miércoles pasado en horas de la tarde en la Playa Bikini, en Manantiales.

El episodio provocó conmoción entre los presentes y trascendió que la picadura le causó una fuerte reacción alérgica y comenzó a presentar dificultades para respirar, hasta que se descompensó en medio del agua.

Afortunadamente, otras personas que se hallaban en la playa se percataron de lo sucedido y alertaron a los guardavidas.