Una pyme familiar: Cayó un hombre que vendía drogas con su hijo y su sobrino

Un hombre de 47 años fue detenido por la Fuerza Policial Antinarcotráfico y se encuentra acusado de vender drogas junto a su hijo y su sobrino, quienes habían sido aprehendidos la semana pasada.

El procedimiento se realizó en el barrio Colonia Lola de la ciudad de Córdoba, donde se desbarató un punto de venta y se secuestró dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

El operativo se desplegó en un domicilio ubicado en la calle Boedo al 1300 y trascendió que el sospechoso fue cercado tras la caída de sus familiares, quienes tenían en su poder 423 dosis de cocaína, una cámara de vigilancia, una moto y $346.800 en efectivo.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno ordenó la remisión de todo lo incautado y el traslado del detenido a sede judicial, acusado de infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.