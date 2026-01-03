Allanamientos por un robo a repartidor terminaron con dos jóvenes reducidos

Los procedimientos se realizaron tras un hecho ocurrido el 1 de enero. Secuestraron una motocicleta, un arma blanca y otros elementos vinculados a la causa.
sábado, 3 de enero de 2026 · 20:00

En las últimas horas, personal policial llevó a cabo una serie de allanamientos en la ciudad de Bell Ville, en el marco de una investigación por un robo cometido contra un repartidor el pasado 1 de enero.

Como resultado de los procedimientos, dos hombres de 19 y 33 años fueron reducidos y puestos a disposición del magistrado interviniente. Durante las medidas judiciales se logró el secuestro de una motocicleta, un arma blanca y otros elementos de interés para la causa.

La investigación continúa para determinar la participación de los involucrados y reconstruir la secuencia del hecho denunciado.

