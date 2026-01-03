Apuñaló a un joven durante una fiesta y fue detenido tras una investigación

Un violento episodio se registró durante la madrugada del 1 de enero en el paraje rural La Toma, donde un joven de 23 años resultó gravemente herido tras ser apuñalado en medio de una fiesta.

Según se informó, durante el evento se habría producido un altercado entre dos hombres, de 23 y 30 años. En ese contexto, el mayor le habría asestado una puñalada en el tórax al otro, provocándole lesiones de consideración.

El joven herido fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de San José de la Dormida, donde quedó internado. A partir del ingreso del paciente, se dio intervención a la policía y se inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Como resultado de las actuaciones, en la jornada de ayer fue detenido el presunto agresor en la localidad de Villa Tulumba. La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes.