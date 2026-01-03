Así son los operativos que se activaron en el lago San Roque

En las últimas horas se llevaron a cabo controles a embarcaciones en el Dique San Roque, como parte del operativo de verano dispuesto para los principales espejos de agua de la provincia.

Las tareas incluyeron la verificación de documentación obligatoria, chequeo de elementos de seguridad y controles de alcoholemia a los conductores de las embarcaciones. El procedimiento fue realizado de manera conjunta por efectivos de la Policía de Córdoba y personal de Seguridad Náutica, con la supervisión del Ministerio de Seguridad.

Según se informó, este tipo de operativos se mantendrán de manera sostenida durante toda la temporada estival, con presencia activa en los distintos sectores del lago y en otros puntos turísticos, con el objetivo de reducir riesgos y evitar incidentes vinculados a la navegación recreativa.