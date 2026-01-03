Brutal: qué reveló la autopsia de la joven asesinada en Villa María

Una mujer de 22 años fue asesinada de al menos 20 puñaladas durante la madrugada de Año Nuevo en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. Por el crimen, ocurrido en las primeras horas del 1° de enero, este viernes fue detenido un joven que habría sido la última persona en estar con la víctima antes de su muerte.

La joven fue identificada como Delfina Aimino, de 22 años. Su cuerpo fue encontrado el jueves alrededor de las 9.30 de la mañana por una persona que paseaba a su perro por un campo ubicado detrás del campus de la Universidad Nacional de Villa María. Según el primer análisis forense, el cadáver presentaba al menos 20 heridas compatibles con lesiones de arma blanca.

La investigación está a cargo de la fiscal Silvina Maldonado, quien explicó que la víctima no tenía documentación encima al momento del hallazgo. Sin embargo, una herida que había sido atendida recientemente permitió a los investigadores consultar con médicos de la zona y lograr su identificación.

Con el avance de la causa, los investigadores determinaron que Aimino aún vestía la ropa que llevaba puesta cuando salió de su casa durante la madrugada del 1° de enero. De acuerdo a la reconstrucción del hecho, la joven se habría subido a un Ford Ka negro conducido por Ariel Mulinetti, un estudiante de Ingeniería de 23 años que vive en el barrio Trinitarios de Villa María.

La Policía accedió a conversaciones mantenidas entre la víctima y el joven, en las que habrían coordinado un encuentro luego del brindis de Año Nuevo. Además, Mulinetti fue registrado por cámaras de seguridad de la vía pública, lo que llevó a la jueza de control María Soledad Otori a ordenar el allanamiento de su domicilio y el secuestro de su teléfono celular.

La detención se concretó este viernes por la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle Lonardi al 1800. Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos un arma blanca, dos teléfonos celulares, prendas de vestir, tarjetas bancarias, documentación personal y las llaves del vehículo involucrado.

Mientras la Justicia avanza con las pericias y el análisis de las pruebas recolectadas, el caso es investigado como homicidio calificado y podría tratarse del primer femicidio de 2026 en el país.