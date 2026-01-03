Córdoba: cayó el presunto líder de una red familiar de narcomenudeo

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a un hombre de 47 años acusado de comercializar cocaína y marihuana en barrio Quintas San Jorge, en la ciudad de Córdoba. El procedimiento fue realizado bajo directivas de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno.

El operativo se concretó en la intersección de las calles José Arredondo y José Arriola, donde los efectivos arrestaron al sospechoso, quien cuenta con antecedentes por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Durante el allanamiento se secuestraron varias dosis de cocaína, pastillas psicofármacos, dinero en efectivo, un automóvil Fiat Punto y otros elementos de interés para la causa.

La detención está vinculada a un procedimiento previo realizado el 15 de diciembre de 2025, cuando fue arrestada la pareja del acusado junto a sus dos hijas. En aquella oportunidad, la FPA incautó 240 dosis de marihuana, 40 dosis de cocaína, dinero en efectivo, dos motocicletas de 110 cc y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y la venta de drogas.

Según se informó, durante ese operativo una de las hijas intentó darse a la fuga y arrojó sustancias ilícitas hacia una vivienda colindante, maniobra que fue rápidamente controlada por el personal interviniente.

Por disposición de la Fiscalía, el detenido fue trasladado a sede judicial e imputado por el delito de comercialización de estupefacientes, junto con el secuestro de todo el material incautado.